Иосиф Пригожин выступил против песен Ольги Бузовой

Продюсер Иосиф Пригожин призывают не слушать песни Ольги Бузовой. Бывшая ведущая «Дома-2» сделала успешную карьеру на эстраде. Ольга собирает залы, несмотря на отсутствие сильных вокальных данных и далекий от совершенства музыкальный материал. Зрителям нравится искренность 36-летней поп-звезды, а также ее эпатажные номера. К тому же, Бузова не стыдится своих недостатков – она часто публикует видео с собственными конфузами. С продюсерским центром Пригожина в разные этапы своей творческой деятельности работали Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Маша Распутина, Николай Носков, Александр Серов, группы «Сплин» и «Ночные снайперы». Безусловно, главной артисткой для него является жена, певица Валерия. Иосиф утверждает, что для него важно качество музыки продюсируемых им исполнителей.Сегодня «Лучший продюсер десятилетия» по версии канала «Муз-ТВ» резко высказался о бывшей жене футболиста Дмитрия Тарасова. Пригожин сравнил исполнительницу хита «Мало половин» со знаменитыми британским, американским и итальянским певцами. «Ольга Бузова мне ничего плохого не сделала. Персонально к ней я лично отношусь нормально. Но меня бесит то, что ее моделируют как личность, формирующую музыкальные вкусы. Я воспитывался на таких музыкантах, как Стинг, Майкл Джексон, Лучано Паваротти. Я за искусство в музыке», — пояснил Иосиф сайту Teleprogramma.pro. Продюсер поссорился с поющей телеведущей в прошлом году. Он скептически оценил ее театральный дебют – игру в спектакле «Чудесный грузин». По словам Иосифа, раньше эту роль предлагали его жене, однако она отказалась. «После того как я сообщил журналистам, что Бузова якобы попала во МХАТ имени Горького из-за меня, Оля в ответ на мои слова обиделась и перестала здороваться», — сказал Пригожин.