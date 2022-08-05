Иван Ургант выступил с заявлением после того, как в Госдуме предложили его уволить
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Иван Ургант выступил с заявлением после того, как в Госдуме предложили его уволить

Иван Ургант выступил с заявлением после того, как в Госдуме предложили его уволить

Шоумен Иван Ургант прокомментировал нашумевшее предложение депутатов Госдумы проверить его на "антироссийскую деятельность" и, в случае обнаружения таковой, уволить. Телеведущий опубликовал в телеграме пост, в котором оценил работу рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) и внес "несколько рациональных предложений".

Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания Группы Расследования Антироссийской Деятельности в сфере культуры (1 час 40 минут). И считаю появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанные участниками заседания, — точными и своевременными.

Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений.Первое. В связи с очевидной необходимостью просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников с предоставлением возможности последующего отречения.

Второе. В рамках развития и поддержки вашей идеи "русского маккартизма" предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома Back in USSR.

Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии "Справедливая Россия — За правду", кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде.

Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать Группу Расследования Антироссийской Деятельности в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Пятое. В качестве гимна Группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова "Фантазер" (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Ургант.


Он также опубликовал фотографию, на которой держит в руках книгу Захара Прилепина, подписанную для Урганта:

"Ивану Урганту. С уважухой! Всех благ",

— гласит подпись.

В начале августа в Госдуме состоялось первое заседание рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, созданной по инициативе партии "Справедливая Россия — За правду". Сопредседателем стал писатель Захар Прилепин, который целью новой рабочей группы назвал "исправление кадровой политики государства в сфере культуры". Помимо Урганта, на "антироссийскую деятельность" предлагают проверить режиссера Александра Молочникова и телеведущего Александра Васильева — из-за того, что они осуждают спецоперацию.

5 августа Прилепин намекнул, что, несмотря на попадание в список кандидатов на "перевоспитание" или увольнение, Иван Ургант вернется на Первый канал. После начала военной спецоперации России на Украине программа "Вечерний Ургант" пропала из эфира. Сам телеведущий открыто не высказывал свою политическую позицию, но в феврале опубликовал в запрещенной соцсети пост, призывающий к миру.


Елизавета Константинова
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По материалам: spletnik.ru

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