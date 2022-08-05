Иван Ургант записывает новую программу
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Иван Ургант записывает новую программу

Иван Ургант записывает новую программу
Прилепин высказался об актере и ведущем Иване Урганте. Последние несколько месяцев Ургант отбивается от нападок своих коллег. В частности, от Владимира Соловьева, Тиграна Кеосаяна и других патриотов, которым не понравилось поведение ведущего. Дело в том, что после начала специальной военной операции по защите Донбасса, Ургант повел себя странно — опубликовав противоречивый пост в соцсетях. И хоть после пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в прямом эфире назвал Ивана настоящим патриотом, критика ведущего продолжается. Многие спорят, вернется ли после такого Иван и будет ли вообще работать на телевидении. Ответ на этот вопрос может дать Захар Прилепин. «Позавчера, говорят, в коридорах Останкино Иван Ургант весело записывал подводки к новой программе. Думаю, ютуб-проект. Вернее, ничего не думаю. Просто вот рассказали. Пусть всем будет хорошо», — сказал писатель в Telegram-канале.
Прилепину, судя по всему, это не понравилось. Он напомнил, что страна переживает тяжелые времена и нужно быть на страже и помогать тем, кто защищает родину. «Пусть все живые живут. Тем более, что есть мертвые живее живых, и живые — мертвее мертвых. Все это так. Но все равно подташнивает иногда», — заявил писатель. Сам Ургант по-прежнему молчит и не комментирует выпады в свой адрес. Он уже давно вернулся в Россию и периодически появляется в стенах Останкино, но никакой конкретики по выпуску шоу «Вечерний Ургант» пока нет. А вот корпоративные мероприятия телеведущий начал отрабатывать — его заметили уже как минимум на трех закрытых встречах. По неофициальным данным, час его выступления обойдется заказчику от пяти до девяти миллионов рублей в зависимости от масштаба события.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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