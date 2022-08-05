Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары

Недавно в Сети появилась информация, что Ирина Аллегрова получает за свое выступление на корпоративах по 12 миллионов рублей. Об этом сообщил ее концертный директор Хизри Байтазиев. Однако Ирина Александровна может и не получать этих денег. Так считает экс-директор Софии Ротару Сергей Лавров.





Музыкальный директор призывает общественность прекратить нападки на певицу. Он считает, что большая часть средств, которые платят организаторы мероприятий, проходит мимо кармана Аллегровой. Возможно, половину средств забирает себе ее концертный директор Хизри Байтазиев.

«Для начала нужно узнать: все ли деньги идут в карман Аллегровой или половина гонорара оседает у ее директора», – цитирует слова Сергея Лаврова издание «Prozvezd.info».

Также, по мнению Лаврова, Ирина Александровна – звезда топового уровня. Такие артисты могут устанавливать любые гонорары, а их концерты – эксклюзивны. И так как Аллегрова практически не выступает на сцене для широкой публики, желающие увидеть звезду готовы отдать за шоу любые деньги.





Тем не менее, экс-директор Софии Ротару считает, что 12 миллионов за выступление – это очень дорого. Вряд ли такие предложения поступают часто. Проще «заказать» менее именитых и более сговорчивых исполнителей.