Эксперты ЭИСИ дали первые прогнозы на предстоящие выборы

Вадим Карасев

Сегодня, 4 августа, прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: "Единый день голосования — 2022: первые прогнозы".

Эксперты обсудили завершившуюся регистрацию кандидатов, а также дали первые прогнозы предстоящей избирательной кампании. Модератором встречи выступил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев обратил внимание на то, что дискуссия о том нужны ли выборы в текущей общественно-политической обстановки прекратилась. По его словам, очевидно, что люди заняли внутреннюю позицию "мы хотим выбирать". Также эксперт привел успешные примеры работы врио глав регионов, участвующих в избирательной кампании.

Отдельно он выделил работу бывших сотрудников администрации президента – врио губернатора Кировской области Александра Соколова и Томской области Владимира Мазура. По словам Алиева, Соколов эффективно наладил диалог с населением региона, а Мазур – успешно выстроил работу по конкретным проблемам. По мнению эксперта, кампания этих двух врио ведется по самому важному контуру для населения – "будьте с нами, привлекайте ресурсы для решениях проблем в области".

Алиев упомянул и врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. По мнению эксперта, Авдеев глубоко погружен в специфику региона и успешно работает над приданием ему нового промышленного статуса.

"Мы ждем достаточно убедительных результатов по итогам голосования. Я думаю, что они с высокой вероятностью преодолеют 65-68%. Причем, это достаточно скромный прогноз. Полагаю, что какие-то политики могут показать результат и лучше", - заключил Алиев.

Павел Данилин, также выделил врио губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Всего за 11 месяцев работы он показал себя эффективным управленцем, реализовавшим сразу несколько масштабных проектов: введение 19 новых объектов и базового коллектора для обеспечения населения питьевой водой, ремонт и строительство порядка 300 км дорог, которые введут в эксплуатацию до конца года, восстановление авиасообщения с Москвой. Эксперт прогнозирует результат этого врио на выборах - порядка 70%.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал о базовом фоне настроения людей, ссылаясь на результаты федеральной социологии. По данным ФОМа и ВЦИОМа, граждане не ощущают в повестке никакой избирательной кампании – сказывается летний период. При этом показатели социального самочувствия можно назвать рекордными, считает эксперт. Если год назад 47% оценивали ситуацию как "спокойную", а 45% – как "тревожную", то сейчас 62% россиян имеют спокойное настроение, и только 32% определяют его как "тревожное".

Говоря об оценке работы власти, ситуация для "Единой России" и руководства страны складывается хорошо. Если в прошлом году 57% граждан позитивно оценивали работу Владимира Путина, то сегодня их число - 81%. Доверие президенту в 2021 году выражали 54% граждан, сейчас – 78%.

Политолог Анна Федорова рассказала о социальных проектах партии власти. По мнению эксперта, главный козырь "Единой России" - системная работа в территориях. Она отметила, что Народная программа существует не на бумаге, а действительно работает во всех регионах России. Из региональных практик партии были отмечены проекты "Здоровое будущее" в Кировской области, "Школа грамотного потребителя" в Камчатском крае, обучение граждан контролю качества капитального ремонта на Сахалине и другие.

"Единая Россия" - уникальное политическое комбо. С одной стороны, рейтинги партии растут за счет темы специальной военной операции и гуманитарной помощи, которой способствуют депутаты. Вторая часть комбо – это системная работа на больших и маленьких территориях. Сейчас мотивация голосовать за "Единую Россию" у избирателей составная, за счет эмоциональных и рациональных элементов. В совокупности – это выигрышная стратегия», - сказала политолог.

Директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына осветила вопрос деятельности партии "Единая Россия" по повестке специальной военной операции.

«Если мы посмотрим регулярные новости партии, аккаунты депутатов, главная история в том, что на протяжении 5-6 месяцев в ДНР и ЛНР проводится системная работа по оказанию гуманитарной помощи – это пример настоящего патриотизма… Партия "Единая Россия" - единственная, кто занимается этой повесткой, в отличие от остальных парламентских партий», - сказала Кислицына.

Что касается вопроса губернаторских кампаний, Кислицына отметила - новых врио выделяют три концептуальных отличия: открытость и нетерпимость к постановочным встречам; поддержка предприятий и занятости; эффективное управление и разработка стратегий развития регионов.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский подчеркнул, что что повестка специальной военной операции оказывает влияние на этот избирательный цикл, однако граждане уже пережили вариант "нестандартных" выборов в период пандемии.

В завершение круглого стола Павел Данилин сказал, что конкуренция будет зависеть от поведения партий.

"Главное на выборах – это конкурентность и легитимность, а конкуренция зависит не от организаторов выборов, а от партий. Поэтому, как партии себя поведут, такая и будет конкуренция", - заключил Данилин.