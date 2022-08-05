Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с ПутинымПрезидент Турции Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским коллегой Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным Об этом сообщает телеканал ТРТ, передает РИА Новости.

Отмечается, что двусторонняя встреча глав государств запланирована на 15 часов. После этого Путин и Эрдоган встретятся еще раз в составе делегаций. В ходе переговоров политики обсудят двусторонние связи, а также ряд региональных и международных вопросов. Российский президент также уже находится в Сочи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи выход первого судна с украинским зерном и ход исполнения стамбульских договоренностей о безопасном экспорте сельхозпродукции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Алла Пугачева начала закупать медицинское оборудование
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Светлана Лобода попрощалась с карьерой после переезда в Латвию
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Виктория Боня увидела себя в героине сериала «Нереалити»
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Дана Борисова обвинила Ольгу Бузову в пьянстве
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в этот день
Гороскоп здоровья на 6 августа 2022 года: как избежать осложнений в
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще аукнется»
В СФ оценили планы Риги снести памятник советским воинам словами «еще
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке
Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке
Он не очень любит чесаться
Он не очень любит чесаться
Максим Фадеев высказался об Ольге Серябкиной
Максим Фадеев высказался об Ольге Серябкиной
Роза Сябитова провела обряд – имянаречения для внучки
Роза Сябитова провела обряд – имянаречения для внучки

Топ на сегодня

Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского залива
Самолет c неисправным двигателем вынуждено сел на пляже Финского
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
Meta расширила пилотный проект по интеграции NFT в Instagram
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного потока»
«Газпром» объяснил невозможность получить турбину для «Северного
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase Prime
BlackRock предложит клиентам доступ к криптовалютам через Coinbase

Еще по теме

Путин и Эрдоган проведут переговоры в Сочи: Песков озвучил дату встречи
Президент Турции прибыл в Санкт-Петербург
Песков подтвердил формат Россия-Иран-Турция на переговорах по Сирии в Сочи
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи