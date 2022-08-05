"Это сторожевой кот": питомец помог хозяину защитить дом от грабителей

Вадим Карасев

Обычно "охранниками" из своих питомцев люди называют собак, а не котов, но 68-летний житель Миссисипи Фред Эверитт имеет на это полное право. Мужчина рассказал, что его любимец по кличке Бандит помог предотвратить ограбление и возможно, даже спас ему жизнь.

Фред утверждает, что где-то между 2:30 и 3:00 ночи к нему решили вломиться по крайней мере два злоумышленника с оружием. Однако кот сделал все, чтобы хозяину никто не навредил. "Вы слышали о сторожевых собаках. Это сторожевой кот", — говорит Эверитт.

По словам мужчины, питомец начал мяукать и помчался в спальню Фреда. Он начал стягивать с него одеяло и кусать за руки. Бандит весит больше 9 кг, так что разбудить хозяина у него получилось без труда. Эверитт сразу понял, что что-то не так, потому что кот раньше ничего такого не делал.

Когда мужчина встал и заглянул на кухню, там суетились двое человек: один ломом взламывал дверь, а второй охранял его с пистолетом. Фред пошел за оружием, а когда вернулся, то эти двое уже скрылись.

Эверитт решил не звонить в полицию, так как ничего серьезного не случилось, но он понимает, чья это заслуга. "Это не переросло в конфронтационную ситуацию, слава богу. Но я думаю, что это только из-за кота", — сказал он газете djournal.

Мужчина уверен, что не зря "усыновил" Бандита из приюта для животных 4 года назад.

