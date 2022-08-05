Юлия Савичева променяла семью на карьеру
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Юлия Савичева променяла семью на карьеру

Юлия Савичева променяла семью на карьеру
Певица Юлия Савичева практически не видится с дочерью. Пять лет назад артистка стала мамой — у нее появилась долгожданная дочь Анна. Сейчас малышка проживает с Португалии с бабушкой и дедушкой со стороны отца. Юлия Савичева старается как можно чаще навещать малышку, но при этом не собирается перевозить дочь к себе. Юлию не раз критиковали за резкие встречи с наследницей. Савичева просит публику не делать скоропалительных выводов, ведь она делает все возможное, чтобы обеспечить ребенку безбедное будущее. Также артистка пока не намерена отказываться от карьеры в России и считает, мол, мягкий климат Португалии прекрасно сказывается на Ане. «Я — стопроцентный артист. Я не могу без сцены. Я буду просто несчастна, если выберу что-то одно. Я, конечно, хотела бы, чтобы мы всей семьей были постоянно в Португалии, и я прилетала работать в Россию...» — разоткровенничалась 35-летняя исполнительница в «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ.
Напомним, с 2014 года Юлия Савичева замужем за музыкантом Александром Аршиновым. За годы брака супруги пережили трагедию — первая беременность Юлии закончилась выкидышем. Певица очень тяжело переживала это и винила во всем себя. «Я легко относилась ко всему, что происходило. Родственники говорили, что я молодая и здоровая, все будет хорошо. Я с таким настроением и начала колесить. Позже стала сталкиваться с болями. Говорила врачу, что болит низ живота, ноет поясница, она напоминала про таблетки, а я их не пила. Думала, что организм здоровый. Поверила родным, которые рожали. Но у всех же по-разному. Только потом жизнь мне все это показала. После перелета ночью началось кровотечение. Тяжелее всего было сказать мужу, что не смогли сберечь. Это вообще был первый мой наркоз. Меня еще положили в палату с женщиной, у которой был выкидыш на большом сроке. Это был ад. Ощущение было, что меня всю изрезали», — откровенничала Савичева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.
# Шоу-бизнес Савичева Юлия
По материалам: z-aya

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