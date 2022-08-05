К материалам для оборонки будут предъявлять более высокие требования

Скорректированы особенности оценки соответствия оборонной продукции (работ, услуг), поставляемой по гособоронзаказу, а также процессов ее проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения. Соответствующее постановление кабмина от 28 июля 2022 года № 1341 вступает в силу 5 августа.

Документом устанавливается, что для оценки соответствия материалов для изготовления, эксплуатации и ремонта оборонной продукции, будет создаваться отраслевая головная организация.

Отмечается, что указанная организация имеет статус государственного научного центра РФ и определяется Минпромторгом по согласованию с Минобороны.



