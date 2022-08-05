Какое влияние окажет на все знаки зодиака Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года

С 4 августа Меркурий входит в знак Девы и пробудет в нем до 25 числа. Этот период считается удачным для решения финансовых вопросов и других задач. Советы астрологов помогут всем представителям зодиакального круга справиться со своими делами.

Советы для представителей стихии Огня на период с 4 по 25 августа

Овен (21 марта — 19 апреля)

В этот период Овнам лучше всего создавать как можно больше новых связей, заводить знакомства и приступать к командной работе. Стоит пока оставить на заднем плане свои задачи и цели, и заняться общественными делами. Это поможет им повысить авторитет в коллективе и получить уважение окружающих людей. Время благоприятно для заключения брака и рождения детей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львов ждет успех в профессиональной деятельности. Начальство отправит их в командировки, которые помогут улучшить материальное положение. Во время поездок Львам следует заводить как можно больше новых знакомств. Ближе к концу пребывания Меркурия в Деве представители этого знака смогут определиться со своими планами и целями на жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Приятные перемены ждут Стрельцов в этот период времени. Некоторые из них смогут приобрести что-то очень дорогое по выгодной цене. Другие смогут произвести лучшее впечатление на своего начальника, коллег или партнеров по бизнесу. Представители этого знака станут более уверенными в себе, что очень важно для достижения финансового благополучия.

Советы для представителей стихии Земли на период с 4 по 25 августа

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы смогут совершить дорогостоящую покупку, о которой давно мечтали. Им желательно вкладывать инвестиции во что-то полезное. Время является благоприятным для обучения, развития, получения новых навыков и знаний. Не стоит тратить это время впустую.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев прибавится много сил и энергии, благодаря чему они смогут продуктивно трудиться и достигать поставленных целей. Если они будут работать не покладая рук, то их финансовое состояние улучшится. Одиноким представителям знака посчастливится встретить на своем пути вторую половинку.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги тоже будут более продуктивными. За это время они смогут сделать намного больше работы, чем раньше. Период является благоприятным для завершения давно начатых дел и задач. Представителям знака потребуется лишь набраться терпения и сил.

Советы для представителей стихии Воздуха на период с 4 по 25 августа

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Продуктивным этот период времени станет и для Близнецов. Удача на стороне тех, кто будет собранным и готовым к выполнению любых задач. Близнецам предоставится возможность выбрать более подходящие условия труда и найти много новых заказчиков. Трудолюбивые представители знака смогут приумножить свой капитал.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам в этот период удастся легко распознать правду от лжи. Многие из них смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Весы, которые по работе много общаются с людьми, станут успешнее. В их окружении появится много важных персон, которые помогут им достичь цели и получить за это вознаграждение.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям удастся произвести лучшее впечатление на свое руководство, сослуживцев и заказчиков. Представители знака смогут выйти из зоны комфорта и начнут двигаться вперед к своей мечте. Те, кто давно трудились над поставленной задачей, смогут довести дело до конца и получить за это вознаграждение.

Советы для представителей стихии Воды на период с 4 по 25 августа

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки все это время будут полагаться на свою интуицию, которая подскажет им, что и как нужно делать, чтобы быстрее достичь своей цели. В августе им следует более взвешенно и осторожно принимать любые решения. Если им предстоит столкнуться с неурядицами, Меркурий поможет им выйти сухими из воды.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы смогут в этот период времени подумать над своими планами и целями. Может поступить деловое предложение, от которого не стоит отказываться, потому что оно поможет улучшить свое финансовое положение. Те, кто еще не нашли свое призвание в жизни, смогут исправить это.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам стоит полагаться на свою интуицию — она их не подведет. Особенно внимательными им необходимо быть при принятии важных решений и заключении договоров. Прежде чем подписывать документы, необходимо все детально изучить, а также взвесить все «за» и «против». Наиболее инициативным удастся завоевать расположение начальства.