Камила Валиева заявила, что Европа и Америка боятся самых лучших спортсменов

Фигуристка Камила Валиева считает, что теперь соревноваться худшие с худшими. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 года в китайском Пекине Камила Валиева заявила, что ей, конечно, обидно из-за недопуска российских спортсменов до международных стартов. «Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей», сказала Камила Валиева.При этом фигуристка заметила, что пока еще не раскрылась полностью. Она уверена, что впереди ее ждет множество захватывающих программ и новых номеров, сообщает «АиФ». Напомним, что этим летом Камила Валиева участвовала в шоу-сказке на льду «Аленький цветочек». Она выразила уверенность, что в будущем еще появится перед зрителями в подобных проектах.