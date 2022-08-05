Камила Валиева заявила, что Европа и Америка боятся самых лучших спортсменов
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Камила Валиева заявила, что Европа и Америка боятся самых лучших спортсменов

Камила Валиева заявила, что Европа и Америка боятся самых лучших спортсменов
Фигуристка Камила Валиева считает, что теперь соревноваться худшие с худшими. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Олимпиады-2022 года в китайском Пекине Камила Валиева заявила, что ей, конечно, обидно из-за недопуска российских спортсменов до международных стартов. «Но основные соперницы ведь все находятся в России. А спорт — он про соревнования лучших с лучшими. Так что новый сезон будет, без сомнения, интересным, а борьба — захватывающей», сказала Камила Валиева.
При этом фигуристка заметила, что пока еще не раскрылась полностью. Она уверена, что впереди ее ждет множество захватывающих программ и новых номеров, сообщает «АиФ». Напомним, что этим летом Камила Валиева участвовала в шоу-сказке на льду «Аленький цветочек». Она выразила уверенность, что в будущем еще появится перед зрителями в подобных проектах.
# Шоу-бизнес Валиева Камила
По материалам: z-aya

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