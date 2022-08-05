Капитальный ремонт начали в здании «Театра Пилигримов» в Иркутске

В здании Иркутского областного театра-студии «Театр Пилигримов» начали первый этап капитального ремонта. На проведение работ выделили 3,8 миллиона рублей по областной программе «Развитие культуры» на 2019-2024 годы, сообщает пресс-служба правительства региона. Здание театра является объектом культурного наследия регионального значения – это Дом чиновника Т.Н. Солдатова. Его построили в середине 19 века.

Строители расчистили помещения, разобрали два пристроя, которые использовались как кладовые и не представляли исторической ценности. Работы внутри и снаружи основного здания театра начнутся на следующей неделе. Специалисты укрепят фундамент, заменят сгнившие деревянные венцы в основании на кирпичную кладку, сделают теплые бетонные полы вместо дощатых. Работы планируют закончить к 30 ноября. Второй этап капительного ремонта начнут в 2023 году. Экспертиза проектно-сметной документации уже пройдена.

В то время, пока здание театра не эксплуатировалось, репетиции и показ спектаклей «Театра Пилигримов» проходили на выездных площадках и в Доме актера. Из-за того, что сейчас там тоже делают ремонт, временно коллектив будет проводить репетиции в помещении Центра социальных и информационных услуг для молодёжи (Доме офицеров) и на площадках иркутских театров.

Изначально театр-студия «Театр Пилигримов» базировался в помещении Иркутского областного театра юного зрителя имени А. Вампилова. В 1999 году ему передали старинное здание – Дом чиновника и потомственного купца Т.Н. Солдатова. Он находится рядом с усадьбой Волконских и продолжает целостность исторической застройки переулка.