Китай приостановил сотрудничество с США в ряде областей

Китай временно приостановил работу с США в некоторых сферах из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщил МИД КНР, передает ТАСС.

Пекин на время остановил диалог с США на уровне региональных военных командований, прекратил рабочие встречи с представителями Минобороны США, встречи с представителями США в рамках механизма обеспечения безопасности на море, а также переговоры по изменению климата. Кроме того, прекращено сотрудничество по борьбе с наркотиками, в области судопроизводства и юстиции, по международной преступности, а также сотрудничество в сфере борьбы с незаконной миграцией и репатриации граждан.

Пелоси прилетела на остров 2 августа вопреки неоднократным предупреждениям Китая. Пекин считает остров своей территорией, несмотря на то, что в 1949 году Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны.

Спикер назвала свой визит на Тайвань выражением поддержки острова в связи «с растущей агрессией Китая». По ее словам, Вашингтон не может оставаться в стороне, пока Китай угрожает Тайваню и демократии.

МИД РФ раскритиковал Вашингтон из-за визита Пелоси. Москва призвала США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность.

Народно-освободительная армия Китая 4 августа начала масштабные учения с боевыми стрельбами возле Тайваня. Китайская сторона направила предупреждение для морских судов и самолетов не заходить в акваторию и воздушное пространство в районах учений.