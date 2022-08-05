Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW

Основная команда разработчиков платформы Frax Finance предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных форках сети Ethereum на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW).

First major stance against ETHPOW from ⁦@fraxfinance⁩ core dev team.



[FIP - 101] Make FRAX stablecoins only redeemable on PoS ETH - Governance Proposals / FIPs - Frax Finance Governance https://t.co/TgjGR5yDxz — Zaheer (@SplitCapital) August 4, 2022

Автором предложения FIP-101 выступил соучредитель проекта Сэм Каземиан. Инициатива предполагает погашение FRAX исключительно в сети Ethereum 2.0 на базе алгоритма Proof-of-Stake (PoS).

«FRAX — пятый по величине стейблкоин рынка, на его долю приходится свыше 20% TVL платформы Curve, это токен из топ-10 Uniswap, а также критически важная часть экосистемы Ethereum. Таким образом, имеет смысл четко и публично обозначить желание держателей FXS через механизм управления», — написал Каземиан.

Если предложение примут, FRAX DAO конвертирует все активы потенциальной PoW-сети (при условии их значительной стоимости) в PoW-версию ETH. Средства внесут в казну проекта для удовлетворения требований по погашению стейблкоинов.

Слияние основной сети Ethereum с Beacon Chain запланировано на сентябрь 2022 года, однако сроки обновления могут измениться в зависимости от показателя кумулятивной сложности.

Напомним, криптовалютная биржа Poloniex объявила о поддержке потенциальных форков Ethereum на базе PoW.