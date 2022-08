Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW

Основная команда разработчиков платформы Frax Finance предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных форках сети Ethereum на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW).

First major stance against ETHPOW from ⁦@fraxfinance⁩ core dev team.



[FIP - 101] Make FRAX stablecoins only redeemable on PoS ETH - Governance Proposals / FIPs - Frax Finance Governance https://t.co/TgjGR5yDxz