Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW
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Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW

Команда Frax Finance предложила отказаться от форков Ethereum на базе PoW


Основная команда разработчиков платформы Frax Finance предложила сообществу отказаться от запуска алгоритмического стейблкоина FRAX в потенциальных форках сети Ethereum на базе алгоритма Proof-of-Work (PoW). 



Автором предложения FIP-101 выступил соучредитель проекта Сэм Каземиан. Инициатива предполагает погашение FRAX исключительно в сети Ethereum 2.0 на базе алгоритма Proof-of-Stake (PoS). 


«FRAX — пятый по величине стейблкоин рынка, на его долю приходится свыше 20% TVL платформы Curve, это токен из топ-10 Uniswap, а также критически важная часть экосистемы Ethereum. Таким образом, имеет смысл четко и публично обозначить желание держателей FXS через механизм управления», — написал Каземиан.


Если предложение примут, FRAX DAO конвертирует все активы потенциальной PoW-сети (при условии их значительной стоимости) в PoW-версию ETH. Средства внесут в казну проекта для удовлетворения требований по погашению стейблкоинов. 


Слияние основной сети Ethereum с Beacon Chain запланировано на сентябрь 2022 года, однако сроки обновления могут измениться в зависимости от показателя кумулятивной сложности. 


Напомним, криптовалютная биржа Poloniex объявила о поддержке потенциальных форков Ethereum на базе PoW. 

# Экономика ethereum 2, стейблкоины, stablecoins, новости
По материалам: ForkLog

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