Команда Uniswap запросила у сообщества $74 млн на создание Uniswap Foundation

Команда Uniswap Labs вынесла на рассмотрение сообщества предложение, которое предполагает создание некоммерческой организации для поддержания роста децентрализованной биржи. Для реализации инициативы авторы запросили $74 млн.

🦄 Today, I’m so excited to put forth a proposal to create the Uniswap Foundation with @nkennethk https://t.co/J8NPoHqshk — Devin Walsh (@devinawalsh) August 4, 2022

Авторами предложения выступили глава отдела кадров Uniswap Labs Девин Уолш и руководитель программы грантов Uniswap Grant Program (UGP) Кеннет Нг.

«Миссия Uniswap Foundation (UF) заключается в поддержке децентрализованного роста и устойчивости протокола, его экосистемы и сообщества. [...] Организация представляет собой естественное развитие UGP, которую около 1,5 лет назад запустили как MVP для поддержания роста экосистемы», — написала Уолш.

UF предоставит гранты разработчикам, ученым, аналитикам и другим лицам, занятым развитием протокола. По мнению авторов, организация позволит оптимизировать управление Uniswap и расширить экосистему децентрализованной биржи.

Предложение предусматривает регистрацию Uniswap Foundation в качестве юридического лица в штате Делавэр (США). Уолш займет кресло CEO, Нг — станет операционным директором.

Для создания организации авторы запросили у сообщества $74 млн:

$14 млн в UNI — операционный бюджет для покрытия расходов команды из 12 человек в течение трех лет;

$60 млн в UNI — в качестве финансирования программы UGP.

Отдельно Уолш и Нг попросили предоставить UF 2,5 млн токенов UNI ($22,8 млн по курсу на момент написания) для «участия в управлении, в основном через делегирование».

В случае одобрения средства поступят двумя траншами. Первый, размером $20 млн, покроет потребности команды в течение двух лет. Сумма также включает годовое финансирование UGP.

Второй транш казначейство Uniswap выплатит в течение 6-12 месяцев после регистрации UF в качестве юридического лица.

Предложение поддержала команда децентрализованной биржи. Основатель проекта Хайден Адамс назвал Уолш и Нг «выдающимися участниками сообщества». Он отметил, что UF будет подчиняться Uniswap Labs и поспособствует развитию протокола.

2/ The Foundation would be set up as a steward of the Protocol, working to strengthen and improve it over time. And what excites me most about it are the people driving it, @nkennethk and @devinawalsh. — hayden.eth 🦄 (@haydenzadams) August 4, 2022

Однако среди участников комьюнити Uniswap есть и другое мнение. Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран одобрил цели UF, но назвал «ошибочным» решение на первоначальном этапе выделить под программу грантов $60 млн.

1/17



So I don't mind the proposal to create a Uniswap Foundation - and I think its got decent planning.



But $60M to UGP is misguided at this phase.



Uni Grants Program has thus far deployed ~$7M in grants so and its frankly been underwhelming.https://t.co/Ri3VNOBh6c — Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) August 4, 2022

«До сих пор UGP распределила около $7 млн в качестве грантов, и, откровенно говоря, программа была недостаточно эффективна», — написал он.

Напомним, в апреле 2022 года Uniswap Labs запустила венчурное подразделение для инвестиций в Web3.