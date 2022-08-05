Команда Uniswap запросила у сообщества $74 млн на создание Uniswap Foundation
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Команда Uniswap запросила у сообщества $74 млн на создание Uniswap Foundation

Команда Uniswap запросила у сообщества $74 млн на создание Uniswap Foundation


Команда Uniswap Labs вынесла на рассмотрение сообщества предложение, которое предполагает создание некоммерческой организации для поддержания роста децентрализованной биржи. Для реализации инициативы авторы запросили $74 млн.



Авторами предложения выступили глава отдела кадров Uniswap Labs Девин Уолш и руководитель программы грантов Uniswap Grant Program (UGP) Кеннет Нг. 


«Миссия Uniswap Foundation (UF) заключается в поддержке децентрализованного роста и устойчивости протокола, его экосистемы и сообщества. [...] Организация представляет собой естественное развитие UGP, которую около 1,5 лет назад запустили как MVP для поддержания роста экосистемы», — написала Уолш.


UF предоставит гранты разработчикам, ученым, аналитикам и другим лицам, занятым развитием протокола. По мнению авторов, организация позволит оптимизировать управление Uniswap и расширить экосистему децентрализованной биржи.


Предложение предусматривает регистрацию Uniswap Foundation в качестве юридического лица в штате Делавэр (США). Уолш займет кресло CEO, Нг — станет операционным директором. 


Для создания организации авторы запросили у сообщества $74 млн:


  • $14 млн в UNI — операционный бюджет для покрытия расходов команды из 12 человек в течение трех лет;
  • $60 млн в UNI — в качестве финансирования программы UGP.

Отдельно Уолш и Нг попросили предоставить UF 2,5 млн токенов UNI ($22,8 млн по курсу на момент написания) для «участия в управлении, в основном через делегирование». 


В случае одобрения средства поступят двумя траншами. Первый, размером $20 млн, покроет потребности команды в течение двух лет. Сумма также включает годовое финансирование UGP.


Второй транш казначейство Uniswap выплатит в течение 6-12 месяцев после регистрации UF в качестве юридического лица. 


Предложение поддержала команда децентрализованной биржи. Основатель проекта Хайден Адамс назвал Уолш и Нг «выдающимися участниками сообщества». Он отметил, что UF будет подчиняться Uniswap Labs и поспособствует развитию протокола. 



Однако среди участников комьюнити Uniswap есть и другое мнение. Партнер венчурной компании Cinneamhain Ventures Адам Кокран одобрил цели UF, но назвал «ошибочным» решение на первоначальном этапе выделить под программу грантов $60 млн.



«До сих пор UGP распределила около $7 млн в качестве грантов, и, откровенно говоря, программа была недостаточно эффективна», — написал он.


Напомним, в апреле 2022 года Uniswap Labs запустила венчурное подразделение для инвестиций в Web3.

# Экономика uniswap, новости
По материалам: ForkLog

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