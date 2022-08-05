Команда Xbox и Cyberpunk 2077 помогли инди-игре Spiritfarer стать хитом

Вадим Карасев





Каждая конференция Xbox на E3, или в рамках другой игровой выставки, это грамотно выстроенная стратегия. Mcirosoft старается «миксовать» трейлеры игр, чтобы игроки могли отдохнуть от увиденного и лучше воспринять информацию. Вслед за демонстрацией ожидаемого AAA-хита может идти трейлер небольшого инди-проекта, что, в свою очередь, принесет ему результат.

Именно об этом рассказал руководитель ID@Xbox Крис Чарла в рамках интервью порталу Screenrant. По его словам, команда Xbox внимательно относится к тому, в каком порядке показывать игры в рамках крупных шоу. Крис Чарла рассказал в качестве примера ситуацию с играми Cyberpunk 2077 и Spiritfarer, которая произошла на E3 2019.

По словам Чарлы, демонстрация игры Spiritfarer после одной из самых ожидаемых в то время игр Cyberpunk 2077, принесла успех инди-проекту. Напомним, до показа трейлера Cyberpunk 2077 на сцене появился сам Киану Ривз, потом последовала демонстрация проекта CD Projekt Red, а далее трейлер игры Spiritfarer. Чарла считает, что многие игроки «заметили» Spiritfarer, во многом, за счет показа после Cyberpunk 2077, поскольку в соцсетях активно публиковался отрывок с Киану Ривзом и Cyberpunk 2077, плюс его многие пересматривали.

Напомним, сама игра Spiritfarer стала доступна в Game Pass сразу после релиза. Проект до сих пор находится в Game Pass, а в прошлом году разработчики выпустили для него несколько крупных дополнений, окончательно завершив поддержку игры.