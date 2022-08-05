Кристина Асмус рассказала о сексе с незнакомцами
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Кристина Асмус рассказала о сексе с незнакомцами

Кристина Асмус рассказала о сексе с незнакомцами
Актриса Кристина Асмус призналась, что не умеет зарабатывать деньги. Артистка перед показом финальных серий проекта «Люся» решила сравнить себя со своей героиней Ниной, так как многие считают — она сыграла себя. Но, как признается актриса, это далеко не так. По словам 34-летней Асмус, после выхода сериала она прочла несколько рецензий и была удивлена, что критики пишут: «Она сыграла саму себя». Сначала Кристина обиделась, затем приняла как комплимент. «Как после фильма «Текст», когда все думали, что все было по-настоящему. Значит, мы правдоподобно сыграли, а для артиста это одна из основных задач», — рассуждает Асмус. Между тем, она все-таки решила сравнить себя с героиней и сделала вывод, что является полной противоположностью Нины. «Я вообще не пью алкоголь, я никогда не пробовала ничего из запрещенных веществ (и вам не советую, это зло). У меня никогда не было секса с малознакомыми мужчинами, я ненавижу каблуки и не люблю носить платья. Мне делали предложение несколько раз в жизни, Нина делает акцент на том, что ей нет», — откровенничает Кристина.
Кроме того, она признается, что никогда не наращивала ногти и ресницы, не пробовала курить до съемок, а также считает себя тотальным контролем. «Она напролом, а я тысячу раз все взвешу. Она смелая и развязная, я собранная и слишком серьезно отношусь к себе и к жизни. Короче, я более скучно живу. Думаю о деньгах настолько мало, что каждый раз отказываюсь от корпоративов, забиваю на многомиллионные рекламные контракты и выгодные финансово проекты, потому что мне не нравится материал», — заявляет Асмус о сериале для платформы Premier. Отметим, что Кристина недавно призналась, что у нее нет табуированных тем с дочкой. Наследница всегда может обратиться к звездной маме и поговорить с ней не только как с родителем, но и близкой подругой. Напомним, что после развода с Гариком Харламовым актриса недолго была одна. Ее подозревают в романе с коллегой по театру Ермоловой Романом Евдокимовым. Несколько раз они светились у друг друга в соцсетях, но официальной свои отношения не подтверждали.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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