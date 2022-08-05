Курский губернатор объяснил проблемы с электричеством в регионе аварией

Перебои энергоснабжения Курска и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Днем ранее в городе случились перебои с водо- и электроснабжением.

По словам Старовойта, на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются причины.

«Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — написал губернатор.



