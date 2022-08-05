Курский губернатор объяснил проблемы с электричеством в регионе аварией
Сегодня, 08:50
Перебои энергоснабжения Курска и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Днем ранее в городе случились перебои с водо- и электроснабжением.
По словам Старовойта, на месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются причины.
«Энергоснабжение Курска и других обесточенных населенных пунктов было сразу же организовано по резервным линиям. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — написал губернатор.
По материалам: pnp.ru