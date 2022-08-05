Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминированиеГлава МИД Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН, передает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что США «с каждым разом стараются утвердить свое доминирование» все в новых точках земного шара. По его мнению, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводит Вашингтон.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили
Влияние ускоренной девалютизации на курс рубля оценили
Со 2 сентября цена на проезд в автобусе №80 повысится до 30 рублей
Со 2 сентября цена на проезд в автобусе №80 повысится до 30 рублей
Канадский министр вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной
Канадский министр вступил в спор по поводу транзита газа с Украиной
Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование
Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое
Татьяна Лазарева не смогла получить высшее образование
Татьяна Лазарева не смогла получить высшее образование
Сергей Соседов наехал на Марию Шукшину
Сергей Соседов наехал на Марию Шукшину
Джиган с семьей не усел переехать, как уже осточертел соседям
Джиган с семьей не усел переехать, как уже осточертел соседям
Светлану Лободу не ждут на родине, заявил Приходько
Светлану Лободу не ждут на родине, заявил Приходько
Кристина Асмус рассказала о сексе с незнакомцами
Кристина Асмус рассказала о сексе с незнакомцами
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Обезьяны
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Обезьяны
Какое влияние окажет на все знаки зодиака Меркурий в Деве с 4 по 25 августа 2022 года
Какое влияние окажет на все знаки зодиака Меркурий в Деве с 4 по 25
Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свидания
Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со

Топ на сегодня

Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района пенсионерок
Спасатели нашли двух заблудившихся в лесу Шелеховского района
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
Guardian: Запад заигрывает с катастрофой на Украине и Тайване
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили взлом
С кошельков биткоин-биржи ZB вывели $4,8 млн. Эксперты не исключили
В город Кировск ЛНР доставили коммунальную технику от Иркутской области
В город Кировск ЛНР доставили коммунальную технику от Иркутской
Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным
Юлия Меньшова рассказала, что произошло с Максимом Галкиным

Еще по теме

Лавров: США не выдержат честную конкуренцию с Россией в газовой сфере
Лавров: РФ предлагает СБ ООН не распространять перемирие в Сирии на ИГ и «Нусру»
Лавров и Керри проводят встречу на полях саммита G20
США не предоставили факты нарушения российской стороной ДРСМД — Лавров