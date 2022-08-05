Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространять свое доминирование

Вадим Карасев

Глава МИД Лавров: попытки США распространять свое доминирование бесперспективны

Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН, передает РИА Новости.

Глава российского МИД отметил, что США «с каждым разом стараются утвердить свое доминирование» все в новых точках земного шара. По его мнению, подобные действия отражают политику вседозволенности, которую проводит Вашингтон.