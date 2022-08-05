Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
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Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи

Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
51-летняя телеведущая Лера Кудрявцева поделилась фото с мамой и сестрой, с которыми вместе отдыхала в Болгарии. Еще в июле звезда шоу «Секрет на миллион» отправилась с дочкой Машей и близкими в отпуск. Правда, сразу после приезда ведущая заболела. Кудрявцева заразилась ковидом и две недели провела в постели. Только после того, как Лера получила отрицательный результат повторного теста, она начала выходить из номера. Вчера ведущая провела душевную встречу с мамой Александрой Ивановной и сестрой Оксаной. Позже Кудрявцева поделилась в Сети семейными фото. Моложавая Александра Ивановна может стать примером для своих сверстниц там, где речь заходит об утонченности и умении выглядеть моложе своих лет.
Похоже, этот секрет мама Леры Кудрявцевой передала и своей дочери. В 51 год телеведущая может дать фору и более юным красоткам на ТВ. Александра Ивановна выглядит так, словно поселилась в «морозилке». На лице мизер морщин, волосы густые и пышные, глазки сияют. Не забыла мама телеведущей и про макияж с идеальной укладкой с прикорневым объемом.
«Видна порода! Все как на подбор», — комментируют снимки поклонники. Стоит отметить, что ведущая, хотя и считается уже здоровой, продолжает жаловаться на плохое самочувствие. Кудрявцева заявила, что инфекция «ударила» по её нервной системе. В прошлый раз, когда она болела ковидом, у неё начались сильные головные боли и проблемы с памятью.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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