Любовник жены Григория Лепса рассказал об отношениях с Анной

Супруга певца Григория Лепса ушла к молодому любовнику. Всё указывает на то, что Григорий Лепс всё-таки сможет склеить своё разбитое счастье. Осенью прошлого года от него ушла жена Анна Шаплыкова. Говорили, что поводом для развода стали измены певца. Поэтому, став свободной женщиной, бывшая жена Лепса решила отомстить и завела роман с Дмитрием Савчуком. Шаплыкова так ни разу и не подтвердила, что действительно закрутила роман с моделью, но СМИ много писали о том, что их видели отдыхающими вместе на Мальдивах в декабре. Правда, после этой поездки их общение, похоже, прекратилось.Савчук рассказал журналистам, что уже давно не виделся с экс-супругой Лепса. О том, что происходит сейчас в жизни звездной пары, он узнаёт от общих знакомых. Дмитрий заверил, что Григорий наладил отношения с бывшей женой. «Через общих знакомых знаю, что у нее происходит, в общих чертах. И новости порой вижу. Знаю, что они сейчас в Италии, пишут, что всей семьей. Все у них наладилось», — цитирует Савчука источник. Напомним, что на прошлой неделе в прессу попала новость о воссоединении Лепса с экс-супругой. Певец отдохнул с Шаплыковой и детьми на вилле в Италии. Ранее мать артиста сообщила, что у её сына есть шанс вернуть экс-супругу, ведь она по-прежнему его любит.