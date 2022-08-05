Лучших сотрудников службы инкассации наградили в Байкальском банке

1 августа в России отметили Всероссийский день инкассатора. На территориях присутствия Байкальского банка наградили лучших сотрудников службы инкассации, сообщает пресс-служба ПАО Сбербанк. В Зиме мэр города Андрей Коновалов поздравил коллектив кассово-инкассаторского центра Байкальского банка Сбербанка и вручил награду от президента банка Германа Грефа – медаль «За верную службу» старшему инкассатору Владимиру Андрюшевичу. Этим знаком отличия награждаются сотрудники подразделений безопасности и инкассации Сбера за высокий профессионализм, проявленный при исполнении должностных обязанностей, обеспечения сохранности банковских ценностей, за смелые и решительные действия, сопряженные с риском для жизни.

Сегодня инкассаторы Байкальского банка работают для клиентов в четырех субъектах России, обеспечивая максимальную доступность сервиса оборота наличных денежных средств и сохранность перевозимых ценностей. Ежедневно на маршрут выходят около 100 бригад. Они обслуживают свыше 3 500 объектов бизнес-партнеров, 160 филиалов других банковских организаций и почти 550 их устройств самообслуживания.

В работе инкассации широко применяются современные технологии, цифровые решения и ESG*-стандарты – большинство операций исключает бумажный документооборот и проводится посредством автоматизированных систем, зачисление денежных средств ведется в онлайн-режиме. При построении логистических маршрутов успешно используется специальное программное обеспечение.

ПАО Сбербанк

* ESG - Экологическое, социальное и корпоративное управление