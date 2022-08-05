Лунный день сегодня 5 августа 2022 года

Вадим Карасев

Луна сделает эту пятницу сложной. Чтобы избежать проблем и привлечь удачу, нужно не только знать, как правильно использовать энергию Луны, но и уметь этими знаниями пользоваться.

Вполне вероятно, что это Луна сегодня принесет нам эхо из прошлого, которое сыграет значительную роль как в настоящем, так и в будущем. Также ночное светило поможет очистить карму. В течении всего дня нам с вами нужно внимательно следить за своими мыслями, предчувствиями и желаниями. Не исключено, что многие из нас станут более сентиментальными. Попробуйте немного сбавить активность и понять, тем ли вы занимаетесь, этого ли хотите.

Фаза Луны: конец рабочей недели растущая Луна встретит в Знаке Скорпиона. Актуален 8 лунный день, значит ночное светило уже набралось энергии. Активность Луны не лучшим образом сочетается со стихией Воды, так что смотрите сегодня в оба и не рискуйте зря.

Магнитные бури 5 августа: со стороны Солнца все будет спокойно. Магнитной бури не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность;верность партнеру;проработка планов;уходовые процедуры.зависть;расточительство;необоснованный риск.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют правильно начать день, ведь Луна в Скорпионе весьма беспокойна. На этом фоне может возникнуть внутренний разлад, ведь нахождение Луны в Скорпионе приводит к внутреннему диссонансу. Не стоит заниматься с самого утра какими-то трудными делами по дому. Если вы почувствуете нехватку сил, то лучше дома просто отдыхать. При наличии энергии можно сделать небольшую уборку. Не стоит приглашать сегодня гостей. Если встреча уже запланирована, постарайтесь не засиживаться допоздна.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Сегодня Луна благословит нас на перемены во внешности, но перемены эти не должны быть радикальными. Можно посетить парикмахера, преобразить свой стиль, разнообразить свой имидж новыми аксессуарами. Сосредоточиться на работе помогут модели и цвета, соответствующие офисному дресс-коду. А привлечь любовь получится при помощи белого оттенка.

Из украшений сегодня лучше отдавать предпочтение защитным свойствам серебра. Этот металл будет крайне полезен в сложных жизненных ситуациях. Если придется отправиться в дальнюю дорогу или начать общение с неприятными людьми, воспользуйтесь помощью обсидиана.

Настроение и здоровье в 8 лунный день

Эксперты сайта считают, что активная Луна в Скорпионе может вызвать сильную внутреннюю дисгармонию, от которой в первую очередь пострадает наше с вами настроение. По этой причине следует держаться за все, что дарит вам радость. Таблеткой от апатии станет позитивное мышление, деловая активность и общение с близкими.





Если фокусироваться на хорошем, то получится отразить энергетическую атаку. Особых проблем со здоровьем сегодня не предвидится. Правда, астрологи советуют подумать о своем питании и проанализировать, достаточно ли разнообразно вы питаетесь. 5 августа не желательно голодать, начинать новую диету. Пейте больше воды.

Финансы и работа 5 августа

Луна в Скорпионе не пробуждает в людях целеустремленность. Она не сможет усилить наши амбиции. С другой стороны, люди будут более вдумчивыми и лишенными опасного авантюризма. Если вы не хотите потерять много денег, не нужно доверять сегодня своим чувствам. Опирайтесь на опыт и логику.

Осмотрительность в такой день станет залогом успеха. Деловая активность, к слову, поможет привлечь удачу, так что не стоит отсиживаться в зоне комфорта. Можно заниматься поиском нового источника заработка, решать начатые ранее проекты и дела, приводить в порядок документацию. Если придется совершать покупки, постарайтесь воспользоваться заговором, чтобы не потратить деньги зря.

Любовь и отношения по лунному календарю

Главная опасность дня повышенная мнительность. Не исключено, что Луна вызовет ревность к партнеру, неосторожность в словах. Также многим захочется больше критиковать коллег, друзей. Близких. Любые резкие замечания могут крайне негативно отразиться на отношениях.

А негатив сегодня способен не только испортить настроение, но и разрушить уверенность в себе. Людей, которые недавно разорвали отношения, астрологи предупреждают о том, что сегодня могут появиться мысли о прошлом, ностальгия. Не стоит сожалеть о поступках и решениях, принятых ранее.