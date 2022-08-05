Максим Фадеев высказался об Ольге Серябкиной

Продюсер Максим Фадеев считает певицу неотъемлемой частью группы «Серебро». Артист в «Телеграме» восторженно высказался о бывшей солистке группы «Серебро» Ольге Серябкиной. «Максим, как относитесь к тому, что сейчас делает Ольга Серябкина. В недавнем интервью она сказала, что очень благодарна вам за все. Если вдруг вы снова предложите ей поработать, то она будет только рада. А что думаете вы?» — спросила одна из подписчиц.«Если вдруг у меня когда-то возникнет идея возродить «Серебро», то я, конечно же, обязательно приглашу Ольгу, чтобы по текстам она там поработала. Мне кажется, что она неотъемлемая часть группы «Серебро». Пусть она и будет этой частью. Я совершенно не против», — заметил Фадеев.