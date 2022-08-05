Мажуга предложил создать национальную наукометрическую систему
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Мажуга предложил создать национальную наукометрическую систему

Мажуга предложил создать национальную наукометрическую систему

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга обратился к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением создать национальную наукометрическую систему. Соответствующее письмо опубликовано в Telegram-канале парламентария.

В связи с блокировкой доступа к базам данных Scopus и Web of Science, отменой требований по наличию публикаций российских ученых в зарубежных научных изданиях, включенных в систему цитирования Scopus и Web of Science, остро стоит вопрос разработки национальной наукометрической системы, основанной на собственном перечне авторитетных периодических изданий, говорится в письме.

Важно предусмотреть разработку собственной системы нормализованных метрик (процентилей) научных журналов по предметным областям и тематикам, указывает Мажуга.

Процентильный подход уже использовался при выполнении грантов, защит диссертационных исследований, и будет позитивно воспринят академическим сообществом, подчеркивает парламентарий.

По его словам, наиболее подходящим ресурсом для реализации этой инициативы является ядро российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

РИНЦ - национальная информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 11 миллионов публикаций российских авторов.

Ранее в беседе с «Парламентской газетой» Мажуга отметил, что безусловно, России нужно думать над своими собственными национальными системами наукометрии. «Это далеко не так трудоемко и не так долго, как может показаться,  -  указал парламентарий. -  Все, что необходимо, — разработать свой фонд оценочных средств, а дальше заниматься планомерной работой по его продвижению. Я думаю, что, если приложить достаточно усилий, это все можно без проблем реализовать уже в течение года».

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По материалам: pnp.ru

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