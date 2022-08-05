Microsoft повысила производительность Xbox Series S для улучшения работы игр

Вадим Карасев





Microsoft объявила об улучшении производительности приставок Xbox Series S с обновлением инструментов для разработчиков. Новый апдейт девкита, который стал доступен разработчикам, на Xbox Series S выделяет больше памяти, которую можно использовать для повышения производительности как существующих, так и будущих игр в системе.

Конкретной информации о количестве дополнительной памяти, которую получили разработчики на Xbox Series S, не содержится. Говорится, что речь идет о «сотнях дополнительных мегабайтах памяти». Напомним, ранее специалисты Digital Foundry и многие разработчики называли именно малое количество доступной оперативной памяти проблемой Xbox Series S.

На приставках Xbox Series S суммарно заявлено, что доступно 10 Гб оперативной памяти, но разработчики из них, до этого апдейта, могли использовать не более 8 Гб.

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