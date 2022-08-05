Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров

Вадим Карасев





Компания Microsoft опубликовала виджет Game Pass, который стал доступен тестировщикам ранних сборок Windows 11. Виджет, который теперь предлагается пользователям компьютеров, стал первым добавленным виджетом со времен выпуска операционной системы Windows 11. Напомним, что сама операционная система стала доступна в октябре прошлого года.

На данный момент виджет Game Pass имеет довольно простую функциональность — он демонстрирует игрокам последние проекты, которые были добавлены в подписку на PC. Отмечается, что со временем его возможности будут расширены. В частности, заявлено, что виджет Game Pass в Windows 11 будет показывать игрокам персональные рекомендации, основываясь на предыдущих сыгранных проектах.





Когда состоится полноценный релиз нового виджета Game Pass для Windows 11 — неизвестно.