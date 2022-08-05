МИД Китая осудил заявление G7 по Тайваню
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МИД Китая осудил заявление G7 по Тайваню

МИД Китая осудил заявление G7 по ТайванюМИД Китая сделал представление послу Японии из-за совместного заявления G7 по Тайваню

Заместитель министра иностранных дел Китая Дэн Ли вызвал посла Японии в КНР Таруми Хидео в связи с совместным заявлением глав МИД стран G7 по вопросу Тайваня. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

По информации агентства, внешнеполитическое ведомство сделало японскому послу представление. Так, Дэн Ли заявил, что Токио и другие страны «Большой семерки» выступила с ошибочным заявлением в отношении Тайваня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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