Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
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Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России

Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России«Известия»: Минцифры исключило снижение скорости мобильного интернета в России

Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России. Как рассказали в ведомстве, на данный момент предпосылок для этого нет, передает газета «Известия».

Запаса оборудования для поддержания развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год, отметили чиновники. Кроме того, в перспективе в стране может быть запущено собственное его производство. «Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — добавили там.

Ранее руководитель отдела развития телеком-инфраструктуры компании Yota Андрей Трофимов перечислил россиянам способы ускорить мобильный интернет. По его словам, скорость интернета зависит от категории мобильного устройства, загруженности обслуживающей базовой станции, уровня полезного сигнала и уровня помех.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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