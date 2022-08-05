Мошенники обманули актрису «Современника» на один миллион рублей

Вадим Карасев

Актриса театра «Современник» стала жертвой мошенников и перевела им один миллион рублей

61-летняя актриса московского театра «Современник» Татьяна Корецкая стала жертвой мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На протяжении пяти дней, с 30 июля по 3 августа, злоумышленники звонили артистке и представлялись работниками правоохранительных органов и Центробанка. Мошенники уговорили актрису перевести ее вклад в размере одного миллиона рублей на указанные ими счета для того, чтобы сохранить деньги.

После инцидента Корецкая обратилась в полицию с заявлением о краже ее средств.

Актриса попала в труппу «Современника» в 1982 году после окончания театрального училища. На сцене участвовала в таких постановках, как «Ревизор» Николая Гоголя, «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, спектакле «Любовь и голуби» Владимира Гуркина и многих других.

Ранее оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова обвинила друга покойного мужа в мошенничестве на 38 миллионов рублей.

В начале мая этого года стало известно, что балерина Большого театра стала жертвой мошенников и отдала им миллион рублей.