Мужчина вырастил загадочный перец, пожарил его и был вынужден сбежать из дома

Вадим Карасев

Пользователь Reddit рассказал, что пожарил острый перец и подверг опасности семью

Пользователь Reddit поделился историей о том, как решил приготовить перец, который он приобрел у религиозной общины, и подверг опасности родных. По словам мужчины, вскоре после того, как он начал жарить продукт на сковороде, в помещении стало невозможно дышать, поэтому он был вынужден убежать из дома на улицу.

Автор поста рассказал, что накануне захотел приготовить перец, который вырос у него в саду. Как уточнил мужчина, семена перца его семья приобрела у амишей — религиозной общины, представители которой отвергают современные технологии.

«Я вышел в сад и сорвал халапеньо (вид острого перца — прим. «Ленты.ру») и еще один светло-красный перец, название которого я не определил. По запаху этого загадочного перца я догадался, что он как минимум такой же острый как халапеньо. Я решил начать с малого и отрезал от этого перца две тонких дольки», — вспомнил пользователь.

После того, как мужчина бросил перец на раскаленную сковороду, у него начался приступ сильного кашля. Он отвернулся от плиты и закрыл нос и рот руками. «Сухой кашель никак не прекращался, и вскоре я начал понимать, что кожа моего лица горит. Я вышел из кухни и услышал, как моя девушка кашляет», — рассказал он.

По словам мужчины, запах перца, распространившийся по дому, мог нанести вред его близким, и тогда он помог своей подруге, их общей дочери и двум собаками убежать в сад. Там пользователь нашел бирку с названием загадочного перца. Как выяснил мужчина, это был красный карибский перец, который во много раз острее халапеньо.

Мужчина добавил, что на то, чтобы прийти в себя, ему понадобился час. «Я лежал с пропитанной молоком тряпкой на лице до тех пор, пока жжение не прекратилось», — заключил пользователь.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как сходил на свидание с девушкой и получил от нее неожиданное предложение. Он рассказал, что во время встречи новая знакомая стала настаивать на том, чтобы он присоединился к ее сетевому бизнесу.