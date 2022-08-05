Накормить и похвалить: как нетипично признаться мужчине в любви

Стереотип о том, что мужчина первым должен признаваться в любви, давно устарел. Дамы стали самостоятельными и уверенными, поэтому многие нередко делают первый шаг. Но рассказать о своих чувствах хочется уникальным и необычным способом.

Как признаться мужчине в любви

Не все способны каждый день говорить своему партнеру о чувствах, писать стихи или просто вести себя романтично. Если отношения взаимны, люди тянутся друг к другу на подсознательном уровне – невольно держатся за руки, улыбаются и флиртуют. Если же вы сомневаетесь в том, что вас понимает ваш мужчина, стесняетесь сказать ему о чувствах, есть нетипичные способы это сделать.

Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, поэтому нет ничего проще, чем приготовить блюдо, которое любит вторая половинка. Такой подход точно не останется незамеченным. Партнер оценит ваши старания, ведь вы не просто запомнили его гастрономические предпочтения, но и лишний раз решили побаловать.





Прислушивайтесь к мужчине, ведь ему важно знать, что его мнение ценится, что он является частью вашей жизни. Не забывайте спрашивать, как прошел день, чтобы он сделал в той или иной ситуации, советуйтесь с ним о том, как решить проблемы. Он обязательно отыщет способ помочь вам. А вместе с тем почувствует себя желанным и любимым.

Не забывайте надевать те вещи, которые особенно нравятся мужчине. Если вы заметили что он по-особому смотрит на вас в коротком черном платье, это признак того, что он в восторге от него. Надевайте эту одежду каждый раз, когда хотите сделать ему приятное. Или же спросите прямо, какая одежда его больше всего заводит.

Что сделать, чтобы мужчина понял, как вы его любите

Постарайтесь сделать так, чтобы ваш возлюбленный чувствовал себя особенным. Мужчины, как и представительницы противоположного пола, хотят ощущать себя рядом с возлюбленной героем, принцем и королем.





Балуйте его просто так, без причины и повода, устраивайте романтические сюрпризы, уделяйте больше внимания, но постарайтесь сильно не навязываться. Покажите, что ваш возлюбленный значит для вас больше, чем остальные. Тогда он осознает, как сильно вы его любите.

Разрешайте ему иногда проводить время с друзьями, отпускайте в бар или в поход. Однако часто не звоните, не отправляйте десятки сообщений. Если мужчина увидит, как вы устраиваете скандалы, он точно не оценит вашу попытку показать свою любовь. Если у него есть к вам чувства, он сам будет звонить и писать, чтобы рассказать, как он соскучился.

Как показать свою любовь мужчине

Чаще касайтесь своего возлюбленного. Несмотря на то, что представители сильного пола в основном привыкли скрывать свои истинные чувства, показывая, какие они сильные и брутальные, они легко принимают любовь физически.





Длительные объятия, постоянные прикосновения дадут возможность ему понять, что он вам нужен. Особенно если вы обнимаете его на публике, в присутствии остальных мужчин. Ваш возлюбленный поймет, что конкуренции можно не бояться.

Будьте инициатором секса – это самый простой способ продемонстрировать свое отношение к мужчине. Очень легко показать свою привязанность и заботу в постели. Кроме того, в обществе есть стереотип, что инициативу в данном вопросе должен проявлять мужчина. А когда вы флиртуете и пристаете, то наглядно показываете свою любовь и привязанность.