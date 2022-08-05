Назван самый популярный у российских пиратов фильм
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Назван самый популярный у российских пиратов фильм

Назван самый популярный у российских пиратов фильм«Доктор Стрэндж 2» стал самым популярным у российских пиратов фильмом в июле

Фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» назван самым популярным фильмом у пиратов в России. Рейтинг был опубликован на портале «Бюллетень кинопрокатчика».

Список был составлен на основе данных за июль 2022 года. Возглавила рейтинг вторая часть супергеройского фильма «Доктор Стрэнджа». На втором месте расположился голливудский блокбастер «Топ Ган: Мэверик» с актером Томом Крузом в главной роли, третью строчку занял комедийный боевик «Человек из Торонто», в котором сыграли Вуди Харрельсон и Кевин Харт.

В топ-10 также вошли картины «Закат», «Черный телефон», «Мир Юрского периода: Господство», «Фантастические твари: Тайны Дамболдора», «Серый человек», «Своя война: Шторм в пустыне» и «Варяг».

Ранее режиссер Квентин Тарантино назвал величайший фильм в истории.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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