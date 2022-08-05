Оксана Федорова засветила округлившийся живот на фото в бикини

Ведущая Оксана Федорова поделилась видео с подругами, спровоцировав слухи о беременности. Оксана Федорова, как решили поклонники, может находиться в ожидании рождения третьего ребенка. В Сети появились кадры, на которых бывшая «Мисс Вселенная» демонстрирует изменения в её фигуре. Еще недавно она хвасталась стройными формами, но на последнем видео у неё заметен большой живот. Ведущая сама же и поделилась видео, записанным во время отпуска, где она позирует в открытом купальнике. Фанаты, глядя на счастливую и округлившуюся Федорову, сделали однозначные выводы о её положении.«Счастливо улыбающаяся артистка предстала без одежды, демонстрирующей внушительный живот, и вот фанаты заподозрили, что Федорова в положении», — пишет ЭГ. Впрочем, возможно, Оксана всего лишь выбрала неудачный ракурс для съемки и поздравления с беременностью являются преждевременными. При этом телезвезда никогда не скрывала, что мечтает о рождении еще одного ребенка и была бы счастлива стать многодетной мамой.Долгожданное материнство пришло в жизнь Федоровой вскоре после свадьбы с Андреем Бородиным. Супруг Оксаны ведёт закрытый образ жизни и не любит, когда любимая публикует его фото в своем блоге. Пара вместе воспитывает двух детей: сына Федора и дочку Лизу, которой как раз на днях исполнилось 9 лет. По случаю дня рождения дочки Оксана организовала дома большой праздник для близких и друзей.