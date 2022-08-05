Отец Александра Реввы дал интервью

Александр Ревва родом из Донецка. Когда мужчина захотел славы, развития и денег, он оставил Родину и переехал жить в Москву. В родном городе у Реввы остались родители. И вроде отношения между ними вполне нормальные, но как выяснили журналисты, Александр с февраля месяца не общается с отцом. На Украину артист последний раз приезжал в 2012 году, то есть 10 лет назад. Владимир Ревва дал интервью, в котором рассказал об отношениях с сыном.

«Он нормальный парень» – говорит отец Реввы. – «Конечно, голова у него вскружилась, что он на Первом, на России-1, на НТВ».

Владимир рассказал, что его сын хорошо общается с дикторами центрального телевидения, часто ведет различные концерты, естественно, у него водятся очень большие деньги.

Журналистам удалось пообщаться и с женщиной, управляющей домом, в котором родился и вырос Саша. Она знает его с самого рождения. Ирина рассказала, что Александр всегда был творческим, амбициозным, целеустремленным. Ревва понимал, что в родном городе (да и в стране в целом) у него перспективы нет.





«Он на высокий уровень вывел команду, а дальше двигаться было некуда», - делится своим мнением женщина.

Ирина рассказала, что Саша ездил на конкурсы, которые проводит Масляков, и там его заметили. Артист не упустил свой шанс и благодаря этому поднялся очень высоко.

Впрочем, Владимир рассказал, что сын предлагал ему переехать в Россию еще в 2014 году, так как на Родине опасно, стреляют. Но отец Александра не согласился.





«У нас же советское воспитание», - сказал Владимир.

Сейчас Александр вместе с семьей проживает в Испании. К слову, у Реввы до сих пор украинский паспорт, но деньги он так и продолжает зарабатывать в России. На его имя оформлены 2 компании: ООО «Войс Медиа» и «Войс Медиа Продакшн». В прошлом году, согласно отчетам, Ревва заработал 120 млн рублей, а чистая прибыль артиста составила 101 млн.