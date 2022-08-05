Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свидания
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Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свидания

Парень узнал отношение девушки к одному знаку зодиака и сбежал со свиданияПарень узнал об отношении новой знакомой к астрологии и сбежал со свидания

Пользователь [url=https://vt.tiktok.com/ZSR66r1yJ/?k=1
TikTok[/url] под ником @stitch.koolaiddd рассказал, как девушка, с которой он был на свидании, сообщила, что связывает поведение людей с их знаком зодиака. После того, как парень узнал отношение новой знакомой к астрологии, он сбежал со встречи. На видео, опубликованное 23 июля, издание DailyDot обратило внимание 3 августа.

«Девушка рассказала, что ее бывший парень был гангстером. Он избивал и насиловал ее, изменял ей», — пересказал автор ролика историю своей спутницы. Затем его новая знакомая уточнила, что после неудачных отношений знает, от каких людей ей стоит держаться подальше. Автор ролика посочувствовал девушке и согласился с тем, что гангстеры не всегда хорошо относятся к своим подругам.

Тогда девушка перебила рассказчика и заявила, что ей по-прежнему нравятся гангстеры. По ее словам, плохое отношение экс-возлюбленного к ней было связано с тем, что по знаку зодиака он близнецы. Как заявила девушка, именно это означает, что парень будет вести себя токсично. В ответ рассказчик объяснил ей, что знак зодиака не имеет к поведению ее парня никакого отношения. «Я сказал ей, что мне нужно в уборную, а затем буквально сбежал со свидания», — заключил он.

«Бьюсь об заклад, когда она узнала, что ты ушел, она сказала: "Должно быть, он тоже близнецы"», — пошутил один из комментаторов под роликом. Многие также отметили, что нельзя связывать поступки людей с их знаками зодиака.

Ранее другой пользователь TikTok поделился деталями неудачного свидания, на которое он сходил с девушкой по имени Тори. Мужчина пригласил спутницу на ужин, но после ее неожиданной просьбы признал встречу «худшей в жизни».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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