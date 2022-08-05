Писатель оценил удаление YouTube-канала Гоблина
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Писатель оценил удаление YouTube-канала Гоблина

Писатель оценил удаление YouTube-канала ГоблинаПисатель Цыпкин объяснил удаление YouTube-канала Гоблина политической позицией блогера

Российский писатель и сценарист Александр Цыпкин оценил удаление YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин в беседе с URA.RU.

По мнению Цыпкина, ситуация крайне негативно отображает то, что происходит сегодня со свободой слова. «Ведь по сути дела канал Дмитрия Юрьевича заблокировали не за материалы, размещенные на канале, что еще хоть как-то объяснимо, а за его политическую позицию в целом», — сказал он.

Писатель отметил, что Гоблин «осознанно не публиковал на своем канале ничего, кроме интервью про исторические события и обзоров на фильмы». Контент не нарушал правил сообщества, поэтому блокировка канала незаконна, добавил он.

Цыпкин также выразил надежду, что Пучкову удастся набрать прежнюю аудиторию на других платформах. «Ну, а мы будем всячески его поддерживать», — заключил писатель.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Сам блогер назвал решение давно ожидаемым. Позже Пучкова поддержал Дмитрий Медведев. «Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим», — написал политик в соцсетях.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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