Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Обезьяны

Вадим Карасев

Все мы имеем свои положительные и отрицательные стороны, которые помогают или, соответственно, мешают нашему развитию и достижению целей. Эксперты рассказали все о плюсах и минусах людей, которые были рождены в год Обезьяны.

Люди, появившиеся на свет в 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 и 2004 году рождения, могут считать своим восточным животным-покровителем именно Обезьяну. Это животное наделяет человека уникальными чертами, делая его ярким. В этом плане обезьяна похожа на Крысу и Дракона, о плюсах и минусах которых мы уже рассказывали ранее.

Плюсы характера людей, рожденных в год Обезьяны

Постоянное движение. Обезьяны — непоседливые люди, которые постоянно ищут приключений, причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Они много путешествуют, не могут сидеть дома и постоянно общаются с новыми людьми. Это приносит свои плоды, ведь это помогает Обезьянам быть на виду и иметь колоссальную поддержку со стороны.

Они редко ленятся. Обезьяны делают только то, что важно для них или для их семьи, но делают всё максимально хорошо. Они очень ценят свой авторитет, поэтому не позволяют себе допускать ошибок. Порой они не позволяют этого делать и окружающим их людям, что расценивается как нечто негативное.

Общительность. Обезьяны обожают общаться с людьми, знакомиться, флиртовать, влюбляться. Они крайне редко остаются в уединении и ненавидят это состояние. Это делает из них отличных собеседников, ведь люди, рожденные в год этого животного-покровителя, готовы на все ради того, чтобы не оставаться в одиночестве.

Ораторское мастерство. Все те, кто был рожден в год Обезьяны, не боятся толпы и могут выступать перед огромной публикой. Это большой плюс, так как этого требуют многие профессии, которые нравятся Обезьянам.

Отличное чувство юмора. Огромное количество людей. Рожденных в год Обезьяны, обладает непревзойденным чувством юмора. Это яркие личности, которые умеют шутить, причем делают это уместно. Из-за этого их многие считают харизматичными, яркими личностями, ведь с ними действительно не соскучишься.

Сильная тяга к знаниям. Обезьяны в большинстве своем являются отличными эрудитами. Они знают очень много, причем в разных жизненных направлениях. Это связано с тем, что им нравится изучать что-то новое, чтобы понять, как работают определенные процессы в природе, как устроена работа различных устройств, мышление человека и так далее.

Быстрая генерация гениальных идей. Если вы не можете решить какую-то проблему, причем не обязательно творческого характера, Обезьяны вам в этом помогут. Обращайтесь за помощью к этим людям, чтобы они помогли с мозговым штурмом. У них есть дар генерации невероятного количества идей. Любая сложная ситуация с тем, кто рожден в год Обезьяны, становится решаемой.

Отличное чувство стиля. Все, кто был рожден в год Обезьяны, прекрасно разбираются в моде и чувствуют, как им стоит одеваться в той или иной ситуации. Они умеют создавать невероятно яркие, но не вычурные образы.

Минусы характера людей, рожденных в год Обезьяны

Эгоизм. Да, рожденные в год данного животного, очень любят себя. Это превосходная черта характера, однако, время от времени эти люди не замечают никого вокруг. Для них существуют только собственные проблемы, а на чужое мнение, состояние души они попросту плюют.

Неосмотрительность. Люди, чьим покровителем является это животное, крайне редко что-то планируют наперед. Они предпочитают действовать по вдохновению, за что часто страдают. Осмотрительность сделала бы их практически идеальными людьми, у которых нет серьезных недостатков, но импульсивность часто им мешает и избавиться от нее они не могут.

Подсознательное стремление к тому, чтобы быть лучшими. Обезьяны не могут быть вторым номером. Им нужно быть номером один, причем по всём. С такими людьми крайне неудобно вести диалог, особенно когда речь заходит о ситуациях, требующих активного обсуждения. Обезьяны часто являются людьми, которые любой ценой отстаивают свои позиции.