Подборка любопытных кадров из аэропортов (17 фото)

Вадим Карасев

Большинство путешествий начинается в одном месте - в аэропорту. И часто бывает так, что первые удивительные впечатления они получает именно там. Пользователи-путешественники решили поделиться своими любопытными наблюдениями, которые они совершили для себя в аэропортах разных стран.Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секундКукуруза-самолётАвтомат с лего наборамиВыставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый ОрлеанТренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимациюТуалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободнаяВ аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.Огромный покемон в аэропорту, ЯпонияКомната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишкиАвтомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.Только раскладные стулья. Сурово и экономноЭто не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фриЭлектронная библиотекаТуалетные кабинки с панорамным видом в аэропорту ЧангиОкаменелый аммонит в настенной плитке аэропортаСвежевыжатый сок за пару минутФламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида