Подборка любопытных кадров из аэропортов (17 фото)
Сегодня, 04:10 Вадим КарасевБольшинство путешествий начинается в одном месте - в аэропорту. И часто бывает так, что первые удивительные впечатления они получает именно там. Пользователи-путешественники решили поделиться своими любопытными наблюдениями, которые они совершили для себя в аэропортах разных стран.
Бесплатная машина-антисептик, которая обработает ваш телефон и паспорт от всех микробов за 25 секунд
Кукуруза-самолёт
Автомат с лего наборами
Выставка конфискованного оружия в аэропорту, Новый Орлеан
Тренажёр, на котором можно научиться делать сердечно-лёгочную реанимацию
Туалетные кабинки в аэропорту Далласа светятся, чтобы показать, какая из них свободная
В аэропорту Чанги в Сингапуре есть трехэтажная горка (высотой 12 метров), где пассажиры могут рассчитывать на максимальную скорость 6 м/с при спуске на случай, если они опаздывают на свой рейс.
Огромный покемон в аэропорту, Япония
Комната для собак, где они могут сделать все свои грязные делишки
Автомат, где можно приготовить себе пиццу за 3 минуты, в аэропорту Сан-Антонио.
Только раскладные стулья. Сурово и экономно
Это не моющие средства, нет. Просто новые духи в дьюти фри
Электронная библиотека
Туалетные кабинки с панорамным видом в аэропорту Чанги
Окаменелый аммонит в настенной плитке аэропорта
Свежевыжатый сок за пару минут
Фламинго-гигант в международном аэропорту Тампы, Флорида
По материалам: триникси