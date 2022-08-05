Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского

По сценарию актрисы Паулины Андреевой снимает свой новый сериал Валерий Тодоровский. Валерий Тодоровский после смерти второй жены Евгении Брик с головой ушел в работу. Последние несколько лет супруги жили в Америке, где Евгения проходила длительное лечение от рака. Увы, победить онкологию ей так и не удалось. Как признавался позже режиссер, сейчас он нашел утешение в работе, которая всегда его спасала. На этот раз на площадке с Тодоровским встретились Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова и другие звезды отечественного кино. Все они принимают участие в сериале «Актрисы».Сценаристом картины выступила Андреева, продюсерами — Бондарчук и Тодоровский. Это не первый раз, когда супруга Федора Сергеевича пробует свои силы в писательстве. Ранее по ее сценарию сняли сериал «Псих». Сама Паулина признавалась, что испытывает огромное счастье от возможности поработать с Тодоровским: «Я очень благодарна ему за доверие и совместное творчество». В новом проекте зритель сможет отследить судьбу героев Ходченковой, Сергея Гилева, Елены Николаевой, Полины Пушкарук и Алексея Макарова.Особенно интересно будет вновь увидеть на экране Ходченкову. Последний год актриса чаще мелькала на островах, чем в кинотусовке. Она начала заниматься медитацией и довела свое мастерство в танцах на пилоне до совершенства. Изредка актриса приезжала в Москву, а теперь решила задержаться в столице ради «Актрис». «Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — призналась артистка.Съемки проходят в Москве, Подмосковье и столичном МХТ имени Чехова. Публике показали первые кадры. Судя по фото, родившая сына Андреева появилась в новом имидже: с еще более короткой стрижкой и челкой. Помимо этого она сильно похудела и похорошела.