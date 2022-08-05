Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского
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Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского

Похорошевшая Паулина Андреева написала сценарий для нового фильма Тодоровского
По сценарию актрисы Паулины Андреевой снимает свой новый сериал Валерий Тодоровский. Валерий Тодоровский после смерти второй жены Евгении Брик с головой ушел в работу. Последние несколько лет супруги жили в Америке, где Евгения проходила длительное лечение от рака. Увы, победить онкологию ей так и не удалось. Как признавался позже режиссер, сейчас он нашел утешение в работе, которая всегда его спасала. На этот раз на площадке с Тодоровским встретились Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова и другие звезды отечественного кино. Все они принимают участие в сериале «Актрисы».
Сценаристом картины выступила Андреева, продюсерами — Бондарчук и Тодоровский. Это не первый раз, когда супруга Федора Сергеевича пробует свои силы в писательстве. Ранее по ее сценарию сняли сериал «Псих». Сама Паулина признавалась, что испытывает огромное счастье от возможности поработать с Тодоровским: «Я очень благодарна ему за доверие и совместное творчество».  В новом проекте зритель сможет отследить судьбу героев Ходченковой, Сергея Гилева, Елены Николаевой, Полины Пушкарук  и Алексея Макарова.
Особенно интересно будет вновь увидеть на экране Ходченкову. Последний год актриса чаще мелькала на островах, чем в кинотусовке. Она начала заниматься медитацией и довела свое мастерство в танцах на пилоне до совершенства. Изредка актриса приезжала в Москву, а теперь решила задержаться в столице ради «Актрис». «Актеру играть актера — наверное, одна из самых трудных задач, которая только может быть в карьере. Куда проще спрятаться за далекий от тебя образ и жить в нем. Здесь же я чувствую, что даю героине многое от себя, и мне от этого даже страшно. В этом есть своя сложность, но и работать над характером героини вдвойне интереснее», — призналась артистка.
Съемки проходят в Москве, Подмосковье и столичном МХТ имени Чехова. Публике показали первые кадры. Судя по фото, родившая сына Андреева появилась в новом имидже: с еще более короткой стрижкой и челкой. Помимо этого она сильно похудела и похорошела.
# Шоу-бизнес Андреева Паулина
По материалам: z-aya

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