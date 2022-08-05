"Поле Чудес" и другие развлекательные шоу на Первом канале окончательно закрывают

Вчера, 4 августа 2022 года, Дана Борисова опубликовала на своем телеграм-канале голосовое сообщение. В нем телеведущая поделилась с подписчиками впечатлениями от недавних съемок на телевидении и рассказала о том, какие передачи руководство канала решило закрыть.





В первую очередь Дана выделяет передачу «Поле Чудес». Борисова сообщает, что канал не просто закрывает проект, но и запрещает ее выпуск на других каналах. Вероятно, руководство Первого канала обладает эксклюзивными правами на показ шоу такого формата и не желает создавать конкурентов.

«Якубович без работы. Такого он не ожидал», – подытоживает эту новость Борисова.





Рассказала телеведущая и о других проектах, вещание которых на данный момент приостановлено. По ее словам, в эфир больше не вернутся:

«Вечерний Ургант» – шоу закрывают по политическим мотивам.

«Давай поженимся» – руководство давно хотело остановить проект, и вот подходящий момент настал.

«Мужское/женское» – шоу закроют с большой вероятностью.

Следует отметить, что официального подтверждения полной остановки проектов пока не было. Дана Борисова также не приводит доказательств правдивости этих новостей. Якобы, ей об этом рассказали сотрудники телеканала в процессе съемок.