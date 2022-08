Poloniex поддержит потенциальные форки Ethereum на алгоритме PoW

Криптовалютная биржа Poloniex поддержит потенциальный форк Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после слияния основной сети с Beacon Chain, которое запланировано на сентябрь 2022 года.

📢 The Ethereum Merge is expected to be in September 2022. Poloniex was the world's first exchange to list #ETH and now the first one to support potential forking of ETH with listing of two potential forked ETH tokens: #ETHS & #ETHW.https://t.co/QipYETT5Rq