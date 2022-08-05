Poloniex поддержит потенциальные форки Ethereum на алгоритме PoW

Криптовалютная биржа Poloniex поддержит потенциальный форк Ethereum на алгоритме Proof-of-Work (PoW) после слияния основной сети с Beacon Chain, которое запланировано на сентябрь 2022 года.

📢 The Ethereum Merge is expected to be in September 2022. Poloniex was the world's first exchange to list #ETH and now the first one to support potential forking of ETH with listing of two potential forked ETH tokens: #ETHS & #ETHW.https://t.co/QipYETT5Rq — Poloniex Exchange (@Poloniex) August 4, 2022

«Poloniex была первой биржей, которая добавила в листинг Ethereum, а теперь она стала первой, кто поддерживает предполагаемое разветвление сети с листингом двух потенциальных форк-токенов — ETHS и ETHW», — говорится в заявлении.

Согласно пресс-релизу, 8 августа платформа запустит интерфейс для обмена ETH на ETHS/ETHW. Потенциальные форк-токены (potential forked tokens) также разрешат обменивать в паре между собой. Предложение будет действовать до момента активации обновления в основной сети Ethereum.

Депонирование и снятие средств в ETHS и ETHW будут недоступны. Де-факто, токены представляют собой цифровые опционы на нативные активы одной из цепочек.

Компания подчеркнула, что с течением времени «адаптирует предложение к последним рыночным тенденциям». Представители биржи также отметили, что до сих пор неизвестно, как будет выглядеть хардфорк в сети Ethereum.

В конце июля китайский майнер и сторонник Ethereum Classic Чандлер Го сообщил, что набирает группу разработчиков для поддержки форка Ethereum на PoW после The Merge. Последнее предполагает переход сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake.

В сообществе достаточно высоко оценивают вероятность форка после апгрейда сети Ethereum. Согласно Twitter-опросу хедж-фонда Galois Capital, треть респондентов считает, что в рамках процесса появится блокчейн ETH1 на базе PoW.

Question 1: What happens during the merge? If Choice 2 or 3 go to Questions 2-5. — Galois Capital (@Galois_Capital) July 27, 2022

Основатель Tron и владелец Poloniex Джастин Сан рассказал, что на балансе биржи есть более 1 млн ETH. Если форк пройдет успешно, она передаст часть токенов на базе PoW «сообществу ETHW и разработчикам для создания экосистемы Ethereum».

По словам Сана, механизм PoW является «ключевым фактором роста экосистемы Ethereum», поэтому Poloniex и он лично готовы поддержать сообщество.

Напомним, до 12 августа разработчики Ethereum переведут тестнет Goerli на алгоритм PoS.