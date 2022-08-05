Польский ORLEN предсказал трехкратное подорожание газа из-за прекращения российских поставок

Вадим Карасев

Польский топливный концерн ORLEN спрогнозировал трехкратное повышение цены на природный газ по итогам нынешнего года. Ухудшение ситуации связано с прекращением поставок топливо "Газпромом" по "Северному потоку".

"Мы предполагаем, что средняя цена на газ в 2022 году будет выше почти в три раза по сравнению со средней ценой на газ в 2021 году на польском рынке".

Концерн ждет роста цен на электроэнергию в 2,6 раза - до уровня более 1000 злотых за МВт/ч. Такая тенденция обусловлена сохраняющимися очень высокими ценами на газ и уголь из-за геополитической ситуацией и высокими ценами квот на выбросы CO2.

"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" со 167 млн кубометров в сутки до 67 млн кубометров в середине июня. В компании объяснили, что это обусловлено неисправностью оборудования Siemens, отремонтировать которое не позволяли антироссийские санкции. Речь шла о двух турбинах: одна уже выработала свой ресурс, а вторую направили на техобслуживание в Канаду. В начале августа прокачка сократилась до 20 млн кубометров в сутки.

Напомним, в июле стало известно, что политики Польши не готовы оказать ФРГ помощь с поставками газа, для ее осуществления следует сначала достичь "нескольких рубежей" в двусторонних отношениях. В июне же польские власти собирались требовать компенсацию от корпорации "Газпром" за прекращение поставок газа.