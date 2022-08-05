Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили

Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили

Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушилиМинприроды Республики Коми сообщило о ликвидации пожара в национальном парке «Югыд ва»

Лесной пожар в национальном парке «Югыд ва» в Республике Коми, который входит в состав объекта из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», потушили. Об этом Минприроды российского региона сообщило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание было ликвидировано в 20.30 по московскому времени на площади 50 гектаров, заявили в министерстве.

Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО загорелся 29 июля. 2 августа площадь пожара составляла около 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло на берегу озера в районе реки Большой Паток из-за непотушенного костра.

Ранее сообщалось, что с 4 по 5 августа площадь пожаров в России увеличилась на 20 процентов. Таким образом, общая площадь охваченной огнем территории достигла 126,4 тысячи гектаров.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда
На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной мерой
Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной
Любовник жены Григория Лепса рассказал об отношениях с Анной
Любовник жены Григория Лепса рассказал об отношениях с Анной
Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
Сергей Шнуров, как выяснилось, снова стал отцом в Швейцарии
Сергей Шнуров, как выяснилось, снова стал отцом в Швейцарии
Что необходимо делать, чтобы защититься от энергетического вампира
Что необходимо делать, чтобы защититься от энергетического вампира
Работы по строительству детского сада в Ново-Ленино выполнены на 30%
Работы по строительству детского сада в Ново-Ленино выполнены на 30%
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси

Топ на сегодня

А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России

Еще по теме

Площадь пожаров в Иркутской области уменьшилась на 50 тысяч гектаров
Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки
Площадь лесных пожаров в России увеличилась на 7,7 тыс. га
В России за сутки потушили 44 лесных пожара