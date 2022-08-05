Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на огороде, чем обрабатывать растения
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Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на огороде, чем обрабатывать растения

Препараты для борьбы с фитофторой на помидорах в теплице и на огороде, чем обрабатывать растения

Очень часто даже у опытных огородников помидоры погибают от фитофторы. Поэтому начинаются поиски способов и средств, которые помогут излечить растения.

Что такое фитофтора и чем она опасна

Это самое опасное заболевание огородных культур, которое характерно стремительным развитием, быстрым распространением и высочайшим процентом гибели растений.

Причиной инфекции становятся грибковые микроорганизмы, чьи споры в благоприятных условиях моментально распространяются. Они способны оседать на поверхностях, к примеру, на садовом инструменте, одежде, растениях. Споры могут пребывать в спокойном состоянии на протяжении нескольких лет, а потом активизируются.


Если на кустах томатов появляются пятна буро-серого цвета с зеленой каймой по краям, а на обратной стороне листьев светлый налет, — значит, ваши культуры заражены. Фитофтороз помидоров опасен тем, что всего за несколько недель сильные и крепкие растения превращаются в гниющие кусты бурого цвета, а плоды покрываются пятнами и пропадают. Погибают они независимо от степени спелости.

Как бороться с фитофторой на помидорах в теплице

Прежде всего, нужно проводить меры профилактики, даже если заболевание еще не напомнило о себе. Она включает в себя:

  • выбор сортов растений, которые способны противостоять фитофторе;
  • севооборот;
  • полив растений под корень, так как сильная влажность способна быть хорошей средой для активности грибковых спор;
  • правильная посадка растений, прореживание для лучшей проветриваемости;
  • следование инструкции при внесении удобрений;
  • тщательное опрыскивание противогрибковыми препаратами.

В хорошую погоду обрабатывать растения нужно каждую неделю, а в прохладную и дождливую заниматься опрыскиванием следует каждые три дня. Пропускать процедуру не стоит — можно испортить все лечение. В сырую погоду, если на улице прохладно, фитофтора особенно начинает развиваться.

Проводить опрыскивание нужно вечером, когда уменьшается солнечная активность. А вот под палящим солнцем жидкость быстро испарится, не успев сформировать защитный барьер. Раствором важно покрывать стебли и листья с двух сторон.

Чем обработать помидоры, чтобы не было фитофторы


Самой высокой эффективностью в борьбе с заболеванием отличаются такие препараты:

  • Скор. Останавливает распространение грибка и быстро его уничтожает.
  • Бордосская смесь. Содержит в своем составе медь, потому считается быстродействующим препаратом.
  • Квадрис. Имеет как лечебное, так и профилактическое влияние против грибков любого вида.
  • Ремонталь. Защитный препарат не только от фитофтороза, но и от других заболеваний. Он впитывается в ткани растения за полчаса и не смывается водой.


Указанные средства нужно растворять водой в соответствии с рекомендациями производителя. Не стоит зря увеличивать дозировку, чтобы не навредить растению. Обработку данными препаратами заканчивают не позже, чем за три недели до того, как планируется сбор урожая.

В том случае, если первые признаки фитофтороза появляются на зеленой части куста, а до сбора урожая остается совсем немного времени, лучше воспользоваться биологическими фунгицидами. Они не такие сильные, как химические, но не будут накапливаться на плодах.

Как уберечь томаты от фитофторы

Чтобы взрослые томаты хорошо проветривались и быстро высыхали от дождя, нужно формировать кусты в один стебель. В листьях растения вырабатываются специальные вещества, которые ускоряют созревание плодов. Поэтому удалять их можно лишь после того, как помидоры поспеют.

Как только они начнут белеть на нижней кисти, нужно под ней удалить листья. После созревания плодов на второй кисти, освободите под ней пространство. В итоге листья должны оставаться только на самой верхушке куста. Нижние выполнили свою роль, а их удаление является профилактической мерой от заболеваний.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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