Приметы и поверья народного и церковного праздника 6 августа 2022 года
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Приметы и поверья народного и церковного праздника 6 августа 2022 года

Приметы и поверья народного и церковного праздника 6 августа 2022 года

Согласно церковному календарю, ежегодно 6 августа верующие христиане чтут память святых Бориса и Глеба, которых после крещения нарекли именами Роман и Давид. Праздник особенно почитался на Руси, но не теряет своей актуальности и в XXI столетии. Торжество богато приметами и поверьями, которые помогают отметить день Бориса и Глеба правильно.

Церковь 6 августа чтит память святых Бориса и Глеба

Борис и Глеб являются сыновьями князя Владимира. Явились на свет они в канун крещения Киевской Руси и воспитывались согласно всем христианским канонам.


Бориса и Глеба обманом погубил старший брат Святополк, желая забрать их земли под свое правление. Эти междоусобные войны разгорелись после смерти князя Владимира в 1015 году. Первым был убит Борис возле реки Альты. Вскоре погиб и Глеб под Смоленском.

Братья были причислены к лику святых и стали первыми на Руси, которых канонизировали как мучеников-страстотерпцев.

Что не рекомендуется делать в праздник 6 августа и что можно


На Руси в праздник Бориса и Глеба крестьяне старались избегать тяжелой физической работы. Нельзя было выходить в этот день на поле, чтобы не попасть в пожар. Все дело в том, что в данный период начинался сезон гроз, и молнии могли ударить в стог снега.

Торжество 6 августа стоит провести в спокойной обстановке в кругу родных людей. Даже домашние обязанности нужно отложить на другой день.

Разрешается в праздник сходить в гости и угостить близких пирогами. Пекли их с различными ягодами, которые накануне собирали в лесу. Это могла быть малина, черника и калина. С ними не только готовили сдобу, но и варили варенье, а также закрывали компоты.


Бытует мнение, что 6 августа нельзя пересчитывать деньги, поскольку это может привлечь в жизнь финансовые неприятности на ближайшие несколько месяцев. По этой же причине на Бориса и Глеба рекомендуется отдать все свои долги.

Как стало известно изданию rsute.ru, 6 августа рекомендуется заготавливать банные веники из березовых веток.

Какую погоду стоит ждать, согласно приметам на 6 августа 2022 года


Праздник Бориса и Глеба, как и многие народные торжества, богат природными приметами. Если пристально проследить за природными явлениями, можно узнать, какая погода будет радовать или огорчать в ближайшие дни:

  • яркий закат 6 августа говорит о солнечной погоде без дождей;
  • черемуха цвести начала – две недели будет холодно;
  • роса до полудня не исчезла – быть грозе.

Стоит обратить внимание и на поведение насекомых. Если слышно жужжание мух – к ясной погоде, пауки активно паутины плетут – к обильным осадкам.

Сны, увиденные в ночь с 5 на 6 августа, показывают человеку истинное положение вещей.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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