Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну
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Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зерну

Путин поблагодарил Эрдогана за его участие в соглашении по зернуПрезидент РФ Путин поблагодарил главу Турции Эрдогана за его участие в соглашении по зерну

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Турции Тайипа Эрдогана за его участие в достижении соглашения по зерну. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции в Сочи. Слова Путина приводит ТАСС.

Российский лидер отметил, что вопрос поставок удобрений и зерна крайне актуален для многих развивающихся стран.

«При вашем непосредственном участии и при посредничестве Секретариата Организации Объединенных Наций решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна. (...) Вот для всех этих стран, конечно, очень важны такие решения. (...) Хочу вас за это поблагодарить», — обратился глава государства к турецкому коллеге.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход первого судна с зерном с Украины является позитивным событием и дает возможность протестировать возможность реализации зерновой сделки. Он добавил, что Россия надеется на выполнение достигнутых договоренностей по зерну всеми сторонами.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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