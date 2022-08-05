Работы по строительству детского сада в Ново-Ленино выполнены на 30%

Мэр Иркутска Руслан Болотов проверил, какими темпами ведется строительство детского сада в шестом микрорайоне Ново-Ленино на 220 мест. В рабочем выезде приняли участие депутат Госдумы РФ Антон Красноштанов, заместитель председателя думы Иркутска Юрий Коренев, депутат по избирательному округу № 5 Леонид Усов, председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов и глава Ленинского округа Наталья Цибанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Работы идут по графику, выполнено 30% от общего объема. Строители завершили монтаж тепло- и гидроизоляции стен цоколя. Сейчас ведется армирование и устройство опалубки колонн второго этажа, закончена прокладка тепловых сетей, также проводится кирпичная кладка наружных стен, устройство перегородок и вентиляционной шахты.

В этом году в Ленинском округе возводят дополнительные учебные блоки к школам № 53 и № 57. В ближайшие годы планируется строительство школ на улицах Ярославского и Норильской.

Во время совместного выезда также проверили, какими темпами идет строительство 17-этажных блок-секций для переселения из ветхого и аварийного жилого фонда.