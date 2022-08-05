Рената Литвинова делает из дочери копию себя – доказываем
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Рената Литвинова делает из дочери копию себя – доказываем

Рената Литвинова делает из дочери копию себя – доказываем

Ренату Литвинову давно называют иконой стиля. Актриса очаровывает зрителей неподражаемыми манерами и красотой. Неудивительно, что единственная дочь звезды Ульяна считает маму своим кумиром.


После кутюрного показа Balenciaga, в котором Рената Литвинова среди прочих звезд вышагивала по подиуму, личный блог Ульяны пестрит снимками актрисы.

Девушка признается: мама — ее любимая модель. Образ Ренаты так заворожил наследницу, что она даже сменила прическу, отрезав белокурые локоны. Теперь Добровская зачесывает короткие волосы назад и старается демонстрировать профиль на манер Литвиновой.

Звезда фильма «Богиня: как я полюбила» поддерживает Ульяну в подражании. Вчера она опубликовала снимок, на котором девушка выглядит ее точной копией. Пользователи Сети в восторге от экспериментов наследницы, а некоторые посчитали, что та слишком молода, чтобы перенимать стиль 55-летней артистки. «Тебе 21, а выглядишь, как старушка-мать», — пишут хейтеры.

Напомним, что Ульяна родилась в браке Литвиновой с бизнесменом Леонидом Добровским. Девушка получает образование за границей и мечтает стать известным дизайнером. Благодаря матери блондинка уже обзавелась влиятельными связями в мире моды, ведь Рената — близкая подруга креативного директора Balenciaga и создателя бренда Vetements Демны Гвасалия.

За рубежом обосновалась и Литвинова. Весной артистка перебралась в Париж, где много лет назад приобрела квартиру. Говорят, во Франции ее держит и романтический интерес. По слухам, у режиссера роман с неким влиятельным мужчиной, который готов исполнять любые капризы возлюбленной.

Рената не расстается с брендом Balenciaga
Ульяна мечтает создать собственный бренд
# Шоу-бизнес Стиль
По материалам: starhit

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