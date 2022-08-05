Россияне начали активнее занимать до зарплаты
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Россияне начали активнее занимать до зарплаты

Россияне начали активнее занимать до зарплатыНБКИ: в июне выдача микрокредитов выросла на 10 процентов, до 22 миллиардов рублей

В начале лета российские микрокредитные организации ускорили выдачу займов до зарплаты. В июне их число достигло 2,53 миллиона — это больше, чем в мае (2,49 миллиона) и год назад (2,52 миллиона). Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) пишет «Коммерсантъ».

Совокупный объем выданных микрокредитов превысил прошлогодние показатели на 10 процентов, до более 22 миллиардов рублей. В организации указали, что апрельский спад по таким видам займов полностью отыгран и начался рост.

Гендиректор финансовой экосистемы «Юником24» Дмитрий Африканов рассказал, что в июле тенденция продолжилась — число заявок превысило июньский показатель на 9 процентов, хотя в июне по сравнению с маем рост составил только 5 процентов.

Крупные микрокредитные организации наблюдают в июне рост до 50 процентов как объемов, так и числа выданных займов в годовом выражении. При этом участники рынка отмечают, что рост спроса на займы до зарплаты в летние месяцы аномален. Вместе с маем они относятся к низкому сезону, активность на этом рынке возвращается только осенью.

Эксперты полагают, что речь идет об отложенном спросе. В апреле и марте, когда ставки кредитов оказались очень высоки, показатели снижались, и теперь гражданам понадобились средства для решения срочных задач. Кроме того, люди пытаются сделать необходимые покупки в период временного снижения цен, а также все чаще прибегают к микрокредитам для решения срочных задач, считает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Ситуация, по мнению главы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, становится опасной. Часть новых заемщиков берут займы в МФО для погашения обязательств по кредитам в банках, если не могут договориться с ним о реструктуризации. Правозащитница указала, что такая ситуация грозит значительным увеличением числе персональных дефолтов, особенно с учетом лояльного отношения микрофинансовых кредиторов к сомнительным клиентам.

Ранее Webbankir отмечал, что в мае россияне установили полугодовой рекорд по микрозаймам, их число оказалось больше, чем в начале пандемии коронавируса.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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